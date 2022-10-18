科技廠搶人大戰 研華成立人才發展策略部拚留才

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（中央社記者吳家豪台北18日電）科技業面臨人才荒，不少知名大廠積極網羅畢業生及實習生。工業電腦廠龍頭研華今年重返秋季校園徵才，獲得近千份履歷，內部更已成立人才發展策略部，為留才預作準備。

研華今天發布新聞稿指出，日前以「役實之選」為主題參與秋季校園徵才，以優於市場的薪資及福利祭出近百個替代役與實習職缺，初步獲得近千份履歷，其中近600份為碩士以上學歷，預計11月9日進入下一階段Elite 100人才招募會。

研華將於10月19日在陽明交通大學、10月20日在中央大學、11月24日在政治大學舉辦實體企業說明會，研華高階主管與企業學長姊將到場，提供職涯諮詢與說明。

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研華人力資源部協理劉蔚志表示，此次重返校園徵才，不只企業感受到人才招募壓力，也發現學生對於企業所屬產業及員工職涯制度相當重視。

劉蔚志說，研華除積極尋求外部專業人資顧問協助，也於近一年成立人才發展策略部，從招聘、挑選、培育、用人、留任等面向，為內部人才發想各種適用機制，深化人才培育，讓員工能在個人職涯發展、培育規劃與員工福利上皆有斬獲，從而在既有工作有效發揮、有所成長，形成企業與員工雙贏局面。（編輯：楊蘭軒）1111018