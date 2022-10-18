劉揚偉：新電動車產能就緒 盼逾5成用MIH零配件

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海科技日今天上午登場，發表2款新電動車以及Model C量產版，董事長劉揚偉指出，在台灣、泰國和美國產能已就緒，期盼有5成以上的零配件比重，可採用MIH開放電動車聯盟成員的產品。

鴻海今天在南港展覽館2館舉行年度科技日，發表Model B跨界休旅電動車以及Model V全地形電動皮卡；現場同時展示Model C量產款電動車，以及電動車關鍵零配件。

在活動後國際記者會上，劉揚偉指出，2款新電動車和Model C量產版電動車將在台灣、泰國和美國三地投產，其中在台灣將與裕隆三義廠合作，美國俄亥俄州電動車年產能可到50至60萬輛。至於在泰國，預計2023年至2024年展開投產，估2024年達到年產能15至20萬輛的製造能力；此外，鴻海集團也與印尼和印度合作夥伴洽談。

在零配件，劉揚偉表示，優先選用MIH開放電動車聯盟成員的產品。MIH聯盟將於11月8日舉行展示日活動，將發表電動車車型計畫，他希望Model B、Model V、以及量產版Model C電動車，可採用MIH成員超過5成以上的零組件。

量產時程方面，劉揚偉指出，Model C量產款預計明年由客戶裕隆旗下納智捷交車，Model B預計2024年量產，預估明年10月18日科技日上展示招商車款。

媒體問及用一個字形容今天的新款電動車，劉揚偉表示，量產版Model C就是「快」，Model B是「美」、Model V是「力」。

媒體詢問電動車產業員工布局，劉揚偉指出，在中國並沒有相關基地，電動車製造基地主要在中國以外的海外市場，新的員工以僱用當地人員為主。

劉揚偉指出，鴻海布局電動車，主要透過平台整合零配件廠商，希望讓零組件廠商品標準化、模組化，藉此擴大市場，擴及至世界各地生產；鴻海會與零組件廠商合作，布局重點鎖定平台技術，藉此降低成本。

媒體問及鴻海在電動車市場目標，劉揚偉重申到2025年全球市占率達到5%、市場規模取得新台幣1兆元的目標，長期希望鴻海在電動車領域能做到集團在資通訊產業的成果。（編輯：楊蘭軒）1111018