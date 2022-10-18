施振榮：美製半導體成本高於台灣 全球分工仍重要

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（中央社記者吳家豪台北18日電）美國持續祭出半導體新政策、推動產業落地美國，宏碁集團創辦人施振榮今天受訪指出，美國生產半導體晶片成本高於台灣，儘管美國政府提供補貼，但在服務客戶需求與在地客戶要求下，全球分工仍然重要。

第2屆Yahoo財經全球市場高峰會今天登場，今年以「新挑戰，新機遇」為主題，施振榮首度參與，並接受美國「Yahoo財經」總編輯瑟渥爾（Andy Serwer）專訪。在訪談中，施振榮除強調微處理器、電腦運算仍很重要，也分析美國、中國分別對台灣的個人電腦（PC）、半導體扮演何種要角。

施振榮說，台灣約70年代時從美國獲得科技技術，如台積電30多年前發展到現在，不僅是一線廠商，技術還做到世界領先，且延續晶圓代工服務，從垂直整合到分工，專注製造工藝，並支持IC設計或系統公司，更以微處理器為基礎，發揮電腦運算力，造就台灣成為「創新矽島」。

他回顧這40年來，台灣與矽谷合作是很重要的夥伴角色，讓科技產品普及化且更便宜，「台灣與美國矽谷合作是一個完美的結合」。

對於兩岸商業往來，施振榮說，台灣約30年前缺工，包括電腦等產業很多廠商西進，也因為中國有台灣這個「好鄰居」，被稱為世界製造基地。台灣過去依靠中國人力支援，為全球需求提供服務，這種商業關係還在持續。

不過，他也直言，已有很多台灣公司到東南亞尋找替代方案，例如宏碁早期就在東歐與拉丁美洲和其他地區建立製造基地，讓供應鏈多元化，可用更快速的供應鏈來滿足市場需求。

被問及美國持續祭出半導體新政策、推動產業落地美國，台灣產業發展是否因此受限，施振榮分析，台灣製造業客戶涵蓋全球，美國是最大客戶，為滿足客戶需求，生產鏈服務貼近客戶所需，可以做到更好的服務。

但他也提到，美國生產半導體晶片成本高於台灣，儘管美國政府提供補貼，但服務客戶需求與在地客戶要求下，「全球分工仍是很重要的」。

「美國生產半導體是很大的挑戰，不光僅是成本高，或許半導體製造人才也缺乏，這會是大挑戰。」施振榮認為，重新訓練、教育美國人力也很重要，可能需要5到10年時間。在美國，人才喜歡從事高附加價值與創新工作，半導體製造是相對不容易的工作。

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施振榮說，美國就算在矽谷也缺少半導體製造人才，台灣也缺高階人才，試著重新培養工程或科學領域學生，這是政府或領導人的責任，他們必須推動長期人才培養。所謂長期培養，是要給人才價值更高、更具競爭力的工作。

瑟渥爾提問，希望施振榮給新創公司一些建議。施振榮表示，企業一開始應冒些風險去找新的做事方式、技術，年輕新創公司或許看到機會就在眼前，但必須找到方法抓住機會，這要透過學習、探索，並一步一腳印，否則企業如果早期不承擔小風險，未來就會遇到大麻煩。（編輯：郭無患）1111018