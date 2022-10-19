士電充電樁攻海內外 充電服務充壩11月底上路

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）士林電機總經理謝漢章今天表示，與起而行綠能、和泰、和潤共同投資成立的充電服務公司充壩，預計11月底上路。初期布局充電營運（CPO），未來不排除進軍MSP（Mobility Services Provider）營運。

台灣國際智慧能源週今天登場，士林電機盛大參展，展出交流及直流電動充電樁、新能源市場低壓開關應用、光充儲能系統、變壓器健康預知保養平台等解決方案。

談到士電與起而行綠能投資策略合作進展，謝漢章指出，士電與起而行合作投資的充電服務公司充壩，將在11月底上路，總股本約新台幣1.2億元，其中士電與起而行合資持股比重約6成，和泰與和潤投資比重約4成，初期布局充電營運（CPO），未來不排除進軍MSP營運。

在充電樁布局，士電指出，目前180kW快充充電樁已切入東南亞和日本市場，預計明年第2季打進美國市場，預期在美國出貨量可超過100個。

為掌握綠色經濟商機，士電董事長許育瑞成立跨事業群的「綠巨能」組織，搶攻綠能市場。

謝漢章指出，士電在綠能發展以4大領域為主，包括綠電供應者（漁電共生、電廠EPC統包工程）、升壓站建置（自用或供應他人）、儲能案場（從規劃到維運）、綠能應用（充電站、充電樁、DC電源開關、電動車動力系統）。

在綠電供應，士電在新竹重電、新豐及電裝三廠，自建屋頂型太陽能電廠，建置容量近5MW，此外在雲林台西也取得超過130公頃土地，並持續擴大取地，目標建置160MW以上的漁電共生太陽能電廠。

在升壓站，士電指出，9月已向台電提出自建300MW太陽能共用升壓站，未來除供應自有電廠使用外，並協助緩解雲林台西一帶太陽能升壓站不足問題。

在電動車，士電持續布局電動機車動力模組，士電指出，已在中華機車、光陽機車、以及越南機車市場量產，出貨已超過20萬套。

在電動物流車，士電表示，130kW的新型同軸一體動力系統，適用在3.5噸和5噸電動物流車，規劃與中華汽車、新竹物流，組成智慧電動物流車聯盟。

在半導體應用電力系統，法人指出，晶圓代工龍頭台積電在台灣先進晶圓廠的電力變壓器產品，主要由士電提供，累計給台積電大型變壓器訂單數量超過百台，累計出貨數量超過80台，預估2025年前交貨完畢，士電已是台積電最大電力設備供應商。（編輯：楊凱翔）1111019