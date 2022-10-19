士電第4季審慎樂觀 法人看好明年業績增逾1成再創高
2022/10/19 12:35
（中央社記者鍾榮峰台北19日電）士林電機總經理謝漢章今天表示，第4季營運審慎樂觀，今年明年業績追求成長兩位數百分點，持續布局綠能和公共工程等統包事業。法人預估，士電今年業績獲利可創新高，明年業績目標成長10%以上，創新高可期。
台灣國際智慧能源週今天登場，士林電機盛大參展，展出交流及直流電動充電樁、新能源市場低壓開關應用、光充儲能系統、變壓器健康預知保養平台等解決方案。
展望第4季至明年營運表現，謝漢章指出，第4季營運審慎樂觀，儘管有外部大環境不確定因素、產業供應鏈部分受到影響，但士電積極轉型，增加綠能和公共工程等統包事業，此外積極布局電動車領域，業績比重調整，讓士電不受大環境變化影響。
士電指出，以往高科技和半導體產業占整體營業額比重約7成，目前比重已降到3成，綠能和公共工程等統包事業業績和占比增加。
展望明年營運，謝漢章表示，士電明年業績可持續成長，目標成長幅度要到兩位數百分點。
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法人預估，士電今年業績挑戰新台幣350億元，較去年成長超過2成，可創歷年新高，今年獲利也可望年成長兩位數百分點，續創新高，今年每股純益挑戰逼近4元，主要是重電事業群統包事業業績明顯成長，明年士電業績目標成長10%以上，續創新高可期。
士電積極布局綠能工程，具備太陽能升壓站、單元變電站、監控系統、儲能案場的規劃設計至維運等能力，也自行建置太陽能發電廠及儲能場，未來也規劃切入電力營運和電力調度領域。（編輯：楊凱翔）1111019
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