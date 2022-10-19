82歲馬志玲人生謝幕 經營建材行到創辦元大集團寫金融圈傳奇

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）元大集團創辦人馬志玲從經營建材行，到推動元大成為台灣證券業龍頭，迄今仍名列富比士富豪榜單，堪稱金融圈一頁傳奇，但他晚年失智、官司纏身，和過去的霸氣模樣不可同日而語，如今辭世，享壽82歲，讓人不勝唏噓。

馬志玲的父親是京劇名伶馬繼良，原先生活困頓，但因投資股市成績不錯，跨足經營建材事業。馬志玲從小成績優異，一路考上建國中學、台大商學系，身為長子的他就讀台大時就協助父親打理事業，也開啟了入主台灣煉鐵公司和新竹玻璃製造廠的機緣，讓他對外打趣稱自己是「黑手」出身。

1974年，元大證券經營不善，馬繼良取得經營權，進軍金融業，成為馬志玲進入金融領域的契機。2000年從威京集團主席沈慶京手裡，取得京華證券經營權。

2004年、2005年算是馬志玲跨入金融事業的轉折點，他斥資新台幣150億元取得國民黨黨營事業的復華金30%股權，不過入主過程不順遂，拖了一年半才完成併購，隨後馬志玲將復華金改名為元大金控，完成他一圓金控夢的最後一哩路。

元大金控站穩腳步後，馬志玲開始擴張版圖，4年內發動2件收購，2011年迎娶寶來證券，奠定元大證券成為國內證券業龍頭，2013年併購美商紐約人壽，造就目前的元大金控具備壽險、證券與銀行的金控體系。

馬志玲眼光獨到、作風大膽果敢，強勢作風也讓元大成功透過併購壯大自身實力、拓展集團版圖，事業橫跨金融、地產等。

雖一手開創出金融版圖，但馬志玲衝刺事業非全然順遂，年輕時遇糾紛，險些命喪槍口，晚年官司纏身，波及最親近的妻子杜麗莊入獄，自己雖因失智症免於牢獄之災，但對照過去意氣風發模樣，仍令親友不勝唏噓。

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不過，馬志玲早早已啟動接班，長子馬維建今年初以自然人董事身分，回歸元大證券，也出任元大人壽董事；次子馬維辰則先一步進入元大人壽擔任董事，同時也出任元大金控、元大銀與台灣證券交易所的董事。

馬志玲女兒馬維欣擔任和鑫董事長，近年進軍飯店和文創產業，開創出自己的一片天。她也將對父親的愛化為創作的動力，出版「我替你記住就好」繪本等書。（編輯：潘羿菁）1111019