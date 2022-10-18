元大高股息股東破80萬人 擠進台股人氣前5強

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元大高股息截至14日止，股東人數破80萬，超車鴻海擠進台股人氣前五強。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）元大高股息今天為除息前最後買進日，超過8%的現金殖利率吸引買單再度湧現，成交量衝上14.8萬張，創近1年來新大量；截至14日止，股東人數破80萬，超車鴻海擠進台股人氣前五強。

元大高股息17日公告每受益權單位確定分配2.1元，配息金額創歷史新高，吸引搶息買盤進場，連2天爆量，單日成交量均超過14萬張，今天0056終場收在25.84元、上漲0.27%。

據集保結算所統計，元大高股息截至10月14日止，最新受益人數達81.5萬人，規模1591億元，相較過去一年受益人數成長29.3萬，規模增加569億，擠下鴻海的79.2萬人，進入台股股東數前五名之列。

台股股東數最多前五名依序為台積電的147萬股東、中鋼的115.2萬股東、聯電的95.7萬股東、開發金86.2萬股東、0056的81.5萬股東。

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元大高股息為首檔突破80萬大關的ETF，國泰永續高股息截至10/14日止也有高達72.1萬人，緊追在後，顯見高股息素求的ETF已成為近年來的高人氣存股標的。

元大投信提醒，投資人除選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。（編輯：黃國倫）1111018