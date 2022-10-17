元大高股息ETF配息2.1元 19日除息交易

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國民ETF元大高股息17日公告今年度每受益權單位確定分配2.1元，18日為除息前最後買進日，19日進行除息交易，22日發放配息。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）國民ETF元大高股息17日公告今年度每受益權單位確定分配2.1元，18日為除息前最後買進日，19日進行除息交易，22日發放配息。

元大投信今天進行0056配息第二階段公告，金額維持2.1元不變，截至10月14日止，0056過去一年受益人數成長29.3萬，規模增加新台幣569億元，最新受益人數達81.5萬人，規模1591億元，反映台股高股息ETF的蓬勃發展。

0056今天隨著大盤開低，盤中一度來到25.33元波段新低價，創下2020年4月初以來新低價，尾盤收在25.77元，下跌0.54%，量能爆出14萬3788張，創下近一年來新大量。

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伴隨高股息議題漸被市場所關注，元大投信建議投資人對於ETF配息評估，首要關注ETF配息率是否與指數息率相近，避免單次配息偏離合理值太多。

元大投信提醒，投資人選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。（編輯：張均懋）1111017