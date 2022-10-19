三商壽第3季轉盈 前3季每股虧1.9元

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（中央社記者謝方娪台北19日電）三商美邦人壽今天公布今年前3季財報自結數，在疫情干擾下，三商壽前3季新契約保費收入達新台幣233億元，年增2.6%；第3季稅後淨利10.6億元，前3季累計稅後虧損收斂至56.6億元。

三商壽今年前3季新契約保費收入達233億元，較去年同期成長2.6%，三商壽表示，除了投資型保單新契約持續貢獻保費成長動能，保障型健康險同樣有不錯銷量；經常性收益方面，較去年同期成長13.5%。

今年海內外股債市巨幅震盪，三商壽上半年對持有投資部位執行停損，上半年累計稅後虧損67.2億元，不過第3季單季稅後淨利達10.6億元，前3季累計稅後虧損收斂至56.6億元，每股虧損1.9元。

三商壽6月底淨值比為2%，低於法定最低門檻3%，不過三商壽第3季淨值增加9億元，9月底淨值比稍微高於2%；三商壽總資產達1.48兆元，較2021年底成長5.8%。

三商壽指出，美國今年猛烈升息，雖短期利率走升造成市場波動加劇，但就壽險業長期經營發展而言，將提升公司新錢及再投資收益率，並有利縮減資產負債利差，具正面效益。

同時，受惠美元兌新台幣大幅升值，三商壽外匯價格變動準備金累積餘額已近100億元，即已一定程度儲備未來面對匯率波動的應變能量。

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三商壽表示，將持續深耕投資型及保障型商品推廣，目前除已著手開發外溢保單外，因應邁入高齡社會，將設計符合高齡人口需要的保險保障商品。

三商壽新任董事長由三商集團創辦人翁肇喜回任，彰顯三商投控對人壽子公司的大力支持，除進行現金增資、活化資產外，並規劃進一步引進策略投資人，拉高財務基礎為長遠投資操作預留風險胃納與獲利空間，此外將持續發展業務部隊，為保戶、員工及股東創造更高價值。（編輯：張均懋）1111019