退撫基金建構穩健投資組合 明年收益率目標4%

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（中央社記者王揚宇台北20日電）展望112年度，公務人員退休撫卹基金管理委員會今天指出，會因應疫情及國際經濟金融情勢變化，建構穩健投資組合，布局產業基本面展望較佳等投資標的，而4%為年度基金運用收益目標。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏等人列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

關於公務人員退休撫卹基金112年度業務計畫部分，公務人員退休撫卹基金管理委員會（以下簡稱基金管理會）所提書面報告指出，基金迄至今年8月底止，參加人數66萬4000多人，累計繳費數為新台幣1兆4726億3300萬元

至於基金運用概況，書面報告指出，截至今年8月底止，基金資產總額為7392億4200萬元，各運用項目結存金額中，比例最高的3項分別為國內外委託經營占45.34%；國內外債券占19.88%；國內外股票占14.51%。

此外，公務人員退休撫卹基金（不含112年7月1日以後初任公教人員部分）112年度基金運用組合與收益目標，是審慎評估國內外經濟金融情勢與市場風險等因素後予以擬訂，並將各運用項目的預定收益率，依各運用項目的中心配置比例加權平均後，核算出4%為年度基金運用收益目標。

公務人員退撫基金管理委員會10月3日公布最新基金操作績效，今年截至8月底，實際收益數為虧損397億元，收益率為負5.52%。

基金管理會指出，今年由於通膨壓力加劇，美國聯邦準備理事會（Fed）加快貨幣緊縮措施，壓抑全球股市表現，市場並因擔憂經濟衰退及企業獲利下滑，出現大幅修正，預期整體投資環境要等通膨回穩，聯準會放緩升息腳步，市場信心才容易恢復。

基金管理會表示，將持續關注全球通膨及主要國家央行貨幣政策變化，並因應各項金融情勢變動，在不確定因素未有緩和跡象前，將資產配置於具價值及防禦性高的資產，以因應市場波動產生的投資風險。

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考試院所提書面報告指出，112年度施政計畫重點，包括要推動業務數位轉型，落實數位治理等；其中，證書數位化方面，今年8月已開始試行，並自112年起全面實施，屆時各種國家考試類別均以發給電子證書為原則，除在發證時效上更快速便民，也能減輕未領取紙本證書的管理負擔。

考選部所提書面報告指出，112年度預定辦理20項次考試，其中公務人員考試合併舉行9次、專技人員考試合併舉行10次、公務人員與專技人員考試合併舉行1次，預估報考人數約41萬餘人次。（編輯：楊凱翔）1111020