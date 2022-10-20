藥華藥竹北廠動工 與台中新廠2026年總產值估400億

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）藥華藥斥資新台幣51億元興建竹北廠今天舉行動土典禮，執行長林國鐘表示，預計2025年完工、2026年量產銷售，預估加計台中后里廠，屆時可貢獻近400億元產值。

藥華藥竹北廠位於新竹生醫園區，將包含地下2層及地上8層建物，占地逾5萬平方公尺，今年第4季動工後，預計2025年第1季完工後，將進行試量產、製程確效、完成美國食品暨藥物管理局（FDA）查廠等程序，2026 年量產銷售。

林國鐘表示，未來負責藥華藥旗下長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b （簡稱Ropeg, 即P1101）生物製程，並藉地利之便深化與台大醫院合作發展中長期的細胞療法。

藥華藥開發的新藥Ropeg，用來治療成人真性紅血球增多症（PV），已取得7個國家上市許可，包括歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國、美國及澳門。新適應症用於原發性血小板過多症（Essential Thrombocythemia, ET）正進行第3期臨床試驗，未來將申請全球各國藥證。

藥華藥董事長詹青柳表示，該新藥預計2023年陸續取得日本、中國藥證，韓國明年也將納入健保藥價，屆時會開始啟動拉貨，因應未來海外需求，因此興建竹北廠來負責生產Ropeg。

藥華藥剛完成現金增資1.67萬張，每股408元，共募集逾68億元。其中，51億元用於興建竹北廠、17億元興建台中后里廠，其餘則充實營運資金。

另外，藥華藥9月營收2.55億元，年增822%。第3季營收8.11億元，年增781%；累計前3季營收則突破20億元，其中美國方面營收持續穩健雙位數成長。（編輯：楊凱翔）1111020