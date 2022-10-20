緯創服務型機器人 明年4月導入六福萬怡等6家飯店業

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（中央社記者吳家豪台北20日電）代工廠緯創總經理沈慶堯今天表示，服務型機器人發展10幾年，現在相關技術已成熟，需求一定會起飛，至於如何縮短陣痛期，有賴資通訊業者和飯店業者一起合作擴大應用。

財團法人資訊工業策進會今天舉辦服務型機器人旅宿應用示範團隊啟動大會，邀請緯創資通、禾煜科技、亞洲光學、博鈞科技、Nvidia與金隆系統等機器人與系統整合業者，展示旅宿應用實證成果。

沈慶堯表示，服務型機器人已經做了10幾年，很多業者都在開發，現在是很好時機，包括人工智慧（AI）、通訊、物聯網技術都已成熟，用在場域上可以很快解決業者痛點。台灣有一個強項，任何東西只要有需求，就可以做得很便宜、很好用，如果價格降到可負擔水準，需求就會往上衝。

雖然各行各業都在談數位轉型，但沈慶堯認為，打造機器人千萬不要只做點狀運用，例如單純搬東西、消毒等。緯創在數位轉型過程中發現，唯有更改工作流程，把工作方式想清楚，才能創造價值。

沈慶堯強調，服務型機器人很多需求還不知道在哪裡，需要時間探索，但服務型機器人需求會起飛，只是時間長短，現在很多科技都逐漸到位，如何把陣痛期縮短，有賴資通訊業者和飯店業者一起合作，早日把服務型機器人的應用擴大。

緯創運用微軟Azure雲端服務進行AI及機器學習模型訓練，採用Nvidia運算平台，與在地系統整合商合作，研發3款異質多機協作機器人服務，進一步減輕人力負擔。

緯創「環境消毒機器人」可替代人力，持續10小時進行重複性消毒工作，病毒滅活率達99%；「迎賓多媒體機器人」可協助業者進行接待、導覽，提升10%服務效益；「客房配送機器人」可代替人員進行客房送物服務，相較以往單純運用人力，機器人配送飯店物品可提升20%服務效率。

緯創預計於明年4月導入北、中、南共6間飯店，包括六福萬怡酒店、淡水福容飯店、台北美侖大飯店、新竹安捷國際酒店、日月潭力麗溫德姆酒店及高餐大群賢會館。

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緯創行業智能產品事業群副總監黃啟達受訪指出，緯創將在6間合作飯店分別導入3台服務型機器人，提供消毒、遞送、迎賓等服務。目前商業模式以租賃為主，由緯創提供管理平台，打造RaaS（Robot as a Service，機器人即服務）模式，未來也會考慮賣斷及訂閱制。

黃啟達說，除了飯店業之外，緯創服務型機器人也已在醫療及長照領域落地，並規劃導入複合式大樓，未來海外布局將先從亞洲市場開始。（編輯：潘羿菁）1111020