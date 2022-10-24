史瓦帝尼國王代表團訪台 參訪中油桃園煉油廠

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（中央社記者曾智怡台北24日電）史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世代表團近日來台訪問，今天至中油煉製事業部桃園煉油廠參訪，董事長李順欽親自接待，並分享中油多年煉製經驗及淨零碳排、能源轉型的目標策略，期待和史國進一步合作。

中油今天發布新聞稿表示，為促進史瓦帝尼與台灣在能源領域的合作與發展，外交部、經濟部特別安排史國訪團參訪中油煉製事業部桃園煉油廠。

該廠於66年4月正式生產，廠區包含各類型的煉製工場與設備、電力與蒸氣等公用設備區，以及完善的汽、柴油成品自動化灌裝設施，目前擔負台灣中、北部汽、柴油供應重任。

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中油表示，史國訪問團參觀汽油儲槽與相裝設施，中油董事長李順欽親自接待並與外賓分享營運經驗；李順欽表示，兩國自1968年建交以來經常互訪，始終是堅定的盟友，透過這次的參訪，可讓史國代表團更了解國內汽、柴油儲存及裝載系統的運作情形。

李順欽致贈恩史瓦帝三世「出磺坑鑽油井、鑽井機及油槽模型組」，同時分享中油未來發展的「優油、減碳、潔能」3大策略方向，致力朝淨零碳排及能源轉型等目標前進，也期待能和史國有進一步的合作，雙方互惠共榮。（編輯：翟思嘉）1111024