智原推新晶片設計服務 支援多家晶圓廠FinFET製程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）IC設計服務廠智原今天宣布，推出支援多家晶圓廠鰭式場效電晶體（FinFET）製程的晶片實體設計服務，可由客戶指定製程及生產的晶圓廠。

智原表示，這是為了IC設計、系統、特殊應用晶片（ASIC）服務及晶圓廠客戶推出的晶片設計服務，客戶可依據自己的研發資源配置，將特定設計階段委由智原協助完成，以加速產品上市。

智原營運長林世欽說，智原每年交付50個ASIC設計案，其中20%屬於大型系統單晶片（SoC）設計。這次新推出的設計服務是利用過去30年來的設計經驗；相信智原的SoC技術與人才資源將有效地滿足市場上日益增加的前段與後段設計服務需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

智原指出，新推出的設計服務項目包含專屬的研發團隊與專案管理人，可協助客戶完成系統整合、系統驗證、電路驗證、電路合成、可測試性電路導入、或實體布局設計實現及驗證等階段。

為保障客戶資訊安全，智原工程師透過專用的機房遠端連線到客戶端，設計資料庫完全由客戶掌控，全程監控錄影管理。此外，設計團隊透過智原內部流程系統管理設計專案，確保工作進度及品質，達到首次設計定案便順利量產。（編輯：趙蔚蘭）1111024