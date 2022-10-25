長榮航米蘭首航 交長：期待國內航空2024年重返榮景

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（中央社記者賴言曦桃園機場25日電）長榮航空今天開航米蘭航點，董事長林寶水表示，米蘭航點象徵航空市場邁入復甦階段，希望這條直飛航線開通後，台義雙方交流能更熱絡，同時連結台灣、東南亞、歐洲的飛航網絡，帶給旅客「行的方便」，意義重大。

長榮航空今天在桃園國際機場舉辦台北、米蘭航線首航儀式，包含交通部長王國材、民航局長林國顯、外交部歐洲司司長姚金祥、義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為（Davide Giglio）等官員皆出席。

王國材指出，桃園機場兩年多來徹底整建南北跑道，並發包第3航廈，規劃2024年起進行3階段開放，使第1、2航廈空間得以大幅增加；配合國籍航空佈建航網，加開航點，期待國內航空市場能在2024年重返疫情前榮景，不斷成長。

林寶水在致詞時則表示，台北、米蘭航線是長榮航空在解封後開闢的第1條新航線，象徵著航空市場已邁入復甦的階段，米蘭航點也是長榮航空在歐洲的第5個航點，進一步連結台灣、東南亞與歐洲的飛航網絡，帶給旅客「行的方便」，對公司來說意義重大。

林寶水也表示，希望這條直飛航線開通後，台義雙方的交流將更加熱絡，未來台灣旅客前往歐洲也會更便利，長榮航空也希望義大利的旅客能多加利用長榮航空綿密的飛航網絡，前來台灣旅遊及經商，或經由台灣轉往亞洲各大城市。

長榮航空睽違25年再度拓點歐洲，是台灣邊境解封後，由國籍航空開出的首條新航線。今天首航的米蘭航點原訂2022年2月開航，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延至今年開航。

長榮航空台北、米蘭航線每週將飛航2班，以波音777-300ER或波音787機型執行任務。台北飛米蘭班次為每週二、六晚間9時50分出發，米蘭時間清晨6時15分抵達；回程則是每週三、日上午11時起飛，台北時間清晨6時15分抵達。

長榮航空積極布局歐洲航網，除了在西歐飛航法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦等3個樞紐機場外，在東歐也飛航奧地利維也納，這次開航義大利米蘭後，已將飛航網絡擴展至南歐。

今年除了米蘭航點，長榮航空11月3日也將開闢台北、慕尼黑航線，每週提供4班飛航服務；屆時長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航網最綿密的航空公司。（編輯：楊凱翔）1111025