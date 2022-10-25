櫃買業績發表會11/10起登場 共24家公司參與

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）近期股市波動大，為利投資人瞭解上櫃公司最新財務業務資訊，櫃買中心規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，從11月10日起連推8場，首場由半導體的精測、環球晶、中美晶率先登場。

櫃買表示，日期分別為11月10日、11日、16日、17日、18日、22日、23日及25日。各場主題依序為「半導體（一）」、「富櫃200」、「電子零組件」、「生技醫療（一）」、「通訊網路」、「生技醫療（二）」、「半導體（二）」及「櫃買特色」，系列業績發表會將採線上直播方式（不開放投資人現場參與）。

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與會公司包含精測、環球晶、中美晶、聰泰、聖暉*、群翊、凡甲、堡達、倉和、健喬、太醫、保瑞、璟德、神準、韋僑、杏昌、創源、醫揚、立衛、M31、意德士、漢科、雙邦及新漢等，共邀請24家上櫃公司參與。

櫃買中心指出，各場次與會公司簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12點前，於活動網頁提問欄位輸入想詢問的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示或公開資訊觀測站公司基本資料投資人關係聯繫方式，續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供投資人點閱觀看。（編輯：張均懋）1111025