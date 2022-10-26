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經長：台灣半導體具不可替代角色 籲要有信心

2022/10/26 10:04（10/26 10:46 更新）
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經濟部長王美花（中）26日在立法院受訪時重申，台灣半導體應持續作為關鍵供應鏈的角色，並要繼續強化自己，讓自己可以讓全世界知道台灣的重要性，而且目前是領先，在製程的群聚效果上沒有一個國家可替代，將持續進步、擴大，扮演全球不可被替代的角色。中央社記者郭日曉攝 111年10月26日
經濟部長王美花（中）26日在立法院受訪時重申，台灣半導體應持續作為關鍵供應鏈的角色，並要繼續強化自己，讓自己可以讓全世界知道台灣的重要性，而且目前是領先，在製程的群聚效果上沒有一個國家可替代，將持續進步、擴大，扮演全球不可被替代的角色。中央社記者郭日曉攝 111年10月26日
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）經濟部長王美花今天表示，台灣半導體在全世界具有不可替代的角色，呼籲大家要有信心；另外台積電員工休假受關注，是因現在產能沒超出100%可休應休的假及配合維修機械而休。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲、行政院經濟部部長王美花及行政院環境保護署副署長沈志修就「漁電共生」能源政策爭議進行報告，並備質詢。

王美花會前接受媒體聯訪時重申，台灣半導體應該持續作為關鍵供應鏈的角色，並要繼續強化自己，讓自己可以讓全世界知道台灣的重要性，而且目前是領先，在製程的群聚效果上沒有一個國家可替代，將持續進步、擴大，扮演全球不可被替代的角色。

媒體追問台積電近期員工休假，是代表無薪假要到來。王美花說，她有作聯繫了解，這是台積電因應跟員工溝通新模式的內容之一，在員工愈來愈多，希望定期溝通所為，內容也不只休假。

她說明，休假部分是因為之前加大班，年底台積電提醒員工應該休的假不要忘記了，加上現在產能沒超出100%，機械可以正常維修，提醒員工進行相關休假而已。

王美花並說，她認為員工之前高壓工作，休假對舒緩情緒非常重要；且台積電業績訂單法說會已經說明清楚，資訊很透明，業績很好、訂單很滿，呼籲大家對台灣半導體要有信心。（編輯：李錫璋）1111026

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