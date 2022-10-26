長榮航空首航米蘭 駐義代表贈百年名店麵包相迎

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（中央社記者賴言曦米蘭26日電）長榮航空台北－米蘭首航班機25日晚間6時26分飛抵馬爾片薩機場，駐義大利台北辦事處代表李新穎等人前往迎接，並贈送3公斤當地知名百年老店水果麵包給隨首航班機前來的長榮航空總經理孫嘉明。

長榮航空台北－米蘭航線25日首航，波音777-300ER型首航班機客滿出發，經過近15個小時飛航後，抵達位於義大利米蘭近郊的馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport，另譯：馬爾彭薩機場），李新穎與米蘭機場公司副總經理杜西（Andrea Tucci）等人前往迎接。

李新穎接受媒體訪問時表示，隨著台灣邊境解封，在義大利也開始看到不少台灣旅客，加上長榮航空開新航點，歡迎台灣旅客來義大利旅遊，代表處也會盡力提供服務。

李新穎也化身義大利美食旅遊推廣達人，推薦台灣旅客來米蘭時，除了感受當地的文化藝術景點，也可以多多品嚐義大利美食，例如炸牛排、燉飯等，都是必嚐美食。

這次負責前艙飛航任務的機長史作彬表示，很榮幸能接到米蘭新航點的開航任務，因為已經很久沒有看到這麼多旅客，感到非常開心，希望航空業能儘早恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前的榮景。

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據記者實地觀察，台北－米蘭航線首航班機抵達後，機場出關大廳排隊人龍幾乎都是搭乘長榮航空首航米蘭班機的旅客，且因台義雙方2019年即宣布互惠開放快速通關，台灣旅客已可直接走快速通關入境。

台北－米蘭航線為長榮航空睽違25年在歐洲開闢的第5個航點，每週提供2班飛航服務，台北飛米蘭為每週二、六晚間9時50分出發，米蘭時間隔日清晨6時15分抵達；回程每週三、日上午11時米蘭起飛，台北時間隔日清晨6時15分抵達。（編輯：郭無患）1111026