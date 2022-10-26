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外資買超27.28億元中止連7賣 搶進金融股

2022/10/26 16:36（10/26 17:48 更新）
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台股26日止跌反彈，上揚62.93點，外資買超新台幣27.28億元，中止連續7個交易日賣超趨勢。（中央社檔案照片）
台股26日止跌反彈，上揚62.93點，外資買超新台幣27.28億元，中止連續7個交易日賣超趨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北26日電）台股今天止跌反彈，上揚62.93點，外資買超新台幣27.28億元，中止連續7個交易日賣超趨勢，買超前10名中以金融股居多。

隨著台積電、聯發科股價止跌回升，以及金融股上揚，台股今天展開反彈走勢，加權指數收在12729.05點，上漲62.93點，漲幅0.5%，成交值1743.79億元。

外資及陸資在連續7個交易日賣超後，今天轉為買超27.28億元，自營商買超41.76億元，投信賣超8.73億元；三大法人合計買超60.31億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名中以金融股居多，有新光金、永豐金、國泰金、元大金及台新金。在外資搶進推升下，金融類股指數今天揚升1.22%，為盤面焦點。

外資其餘買超前10名還有群創、台積電、國泰永續高股息、鴻海及陽明。其中，外資買超台積電5571張，中止連續7個交易日賣超趨勢，台積電今天股價止跌回升，收在376元，上漲5元。

外資賣超前10名以電子股居多，賣超聯電最多，達2萬7986張，影響聯電股價表現疲弱，收在38.1元，下跌1.35元，跌幅3.42%。

外資另外還賣超智原、仁寶、華邦電、華通及3家載板廠欣興、景碩、南電。其餘賣超前10名還有富邦越南及元大高股息。

分析師王兆立表示，台股市場空方氛圍高漲，台積電等重量級權值股股價回穩，將可提振市場低迷信心，有助盤面穩定。（編輯：黃國倫）1111026

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