瑞信第3季虧損擴大 擬重整投資銀行業務

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（中央社記者吳家豪台北27日電）近期傳出財務危機的瑞士信貸集團（瑞信）今天公布第3季財報，由於各國央行升息以抑制通膨，導致市場波動加劇及客戶持續降低財務槓桿，第3季稅後虧損為40.34億瑞士法郎（約新台幣1306億元），遠高於第2季虧損15.93億瑞士法郎。

瑞信並宣布一系列新策略及轉型計畫，包括徹底重整投資銀行業務、加速成本轉型、強化及重新分配資本等。

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根據瑞信發布的新聞稿，未來3年瑞信將重整投資銀行業務，以大幅降低風險加權資產（Risk Weighted Asset）；另將縮減集團成本約15%或25億瑞士法郎，目標2025年把成本降至約145億瑞士法郎。

今年7月上任的瑞信集團執行長柯納（Ulrich Körner）表示，「這是瑞信的歷史性時刻，我們正徹底重整投資銀行業務，有助於創造更簡單、更穩定、更聚焦客戶需求導向商業模式的新銀行」。（編輯：潘羿菁）1111027