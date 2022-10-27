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巨大集團50週年 盧秀燕：台中之光

2022/10/27 18:19（10/29 09:09 更新）
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巨大集團27日下午在台中市總部大樓舉行50週年慶祝活動，集團創辦人劉金標（左2）出席，與董事長杜綉珍（左）、執行長劉湧昌（右2）和前執行長羅祥安（右）一同切蛋糕為集團慶生。中央社記者郝雪卿攝 111年10月27日
巨大集團27日下午在台中市總部大樓舉行50週年慶祝活動，集團創辦人劉金標（左2）出席，與董事長杜綉珍（左）、執行長劉湧昌（右2）和前執行長羅祥安（右）一同切蛋糕為集團慶生。中央社記者郝雪卿攝 111年10月27日
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）以生產自行車聞名國內外的巨大集團，今天舉行慶祝50週年活動，台中市長盧秀燕到場祝賀說，巨大集團在品牌、生產、研發及製造都執世界自行車牛耳，是台灣驕傲及台中之光。

巨大機械工業股份有限公司自1972年創建至今滿50年，下午在巨大集團總部大樓舉行「50週年典禮」活動，盧秀燕、巨大集團創辦人劉金標、董事長杜綉珍都出席。

盧秀燕到場祝賀表示，巨大集團不只在品牌、生產、研發、製造都執世界自行車牛耳，並在全世界提供強大交通運輸服務，不只是台灣驕傲，也是台中之光，市民及市府都以巨大為榮。

巨大除生產「捷安特」自行車外，盧秀燕指出，YouBike微笑單車剛好也是巨大集團成立的品牌，市府與微笑單車合作，全力推動YouBike設置，台中YouBike 2.0現在突破1200站，全台最多，站點也持續增設中。

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盧秀燕說，台中天氣良好，YouBike借還服務也十分方便，分享運具更是經濟實惠，民眾到台中騎YouBike非常幸福，也對空氣品質改善有益、對地球有貢獻，感謝巨大集團及微笑單車提供服務。

台中市經發局表示，巨大集團為台灣經濟奠定了半個世紀的基礎，是根基台中的標竿企業，也是自行車業龍頭。近年來巨大集團進軍國際有成，將台灣品牌的自行車行銷到全球多個國家，成為台灣國民外交的另類代言人。（編輯：張芷瑄）1111027

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