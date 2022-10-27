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立積：路由器需求明年第1季可望回升 庫存恢復合理

2022/10/27 21:15
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（中央社記者張建中台北27日電）射頻晶片廠立積第3季稅後淨利新台幣9730萬元，創5季新高，每股純益1.1元。立積預期，路由器客戶需求明年第1季可望回升，庫存不排除有機會恢復至合理水位。

立積舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。因客戶需求尚未明顯回溫，立積第3季營收8.96億元，較第2季略增2.2%。

受惠庫存備抵損失回沖利益，立積第3季毛利率攀升至36.23%，較第2季拉升4.71個百分點，營業利益4503萬元，季增5.96倍。業外有匯兌收益挹注，立積第3季稅後淨利9730萬元，季增1.56倍，每股純益1.1元。

展望未來，立積業務行銷處副總經理黃智杰表示，第4季零售市場並無明顯回溫跡象，預期路由器客戶需求可望於明年第1季回升，庫存有機會恢復至合理水位。

至於各地區市況，黃智杰指出，印度市場於今年下半年明顯回溫，中國大陸及歐洲市場下半年需求非常低迷。其中，中國仍是重要市場，明年業績回升，所占比重將逾2成。

美國擴大對中國出口管制，黃智杰說，立積主流製程為55奈米，預期美國管制措施對營運不會有影響。（編輯：張均懋）1111027

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