撼訊台科大聯合研發中心成立 培育AI高科技人才
2022/10/27 21:21
（中央社記者吳家豪台北27日電）台灣科技大學產學創新學院今天揭牌，顯示卡廠撼訊科技與台科大設立聯合研發中心，未來將攜手致力培育人工智慧（AI）、智慧製造與能源永續等領域的高科技人才。
台科大依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立產學創新學院，院內設有智慧製造科技研究所、人工智慧跨域科技研究所、能源永續科技研究所，111學年度共有91名碩士生和13名博士生入學。
撼訊科技總經理陳劍威透過新聞稿說，撼訊多年來與台科大緊密合作，陸續以產學合作專案開發區塊鏈安全機制、物聯網資訊安全、智慧製造、影像處理等領域技術。
陳劍威表示，此次參與台科大創學創新學院設立聯合研發中心後，可透過此專職單位，與台科大進行更深入的產學技術開發以及中長期人才培育，作為企業永續發展重要基礎。
台科大校長顏家鈺指出，台科大為強化科技研發能量，與正崴、鈊象、台達電、研揚及撼訊等公司成立聯合研發中心，藉由產學合作共同培育社會所需人才。（編輯：趙蔚蘭）1111027
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