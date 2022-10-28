電子票券逐年成長 宜睿登台通路數破百

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（中央社記者江明晏台北28日電）電子票券平台Edenred宜睿智慧在台發展逾10年，寫下合作通路數過百、發行票券數破億的成績，未來將持續瞄準員工福利和行銷贈禮兩大需求，持續拓展通路並升級功能，力拚業績保持雙位數成長。

1962年創立於法國的電子票券平台Edenred，協助企業、員工、品牌商家提供多元的支付解決方案，遍布全球46國設立平台，於2020年以Ticket Xpress即享券，正式設立台灣辦公室，推出數位化電子票券取代傳統實體紙本禮券，以B2B2C的商業模式，為台灣企業搭建電子票券服務與平台，合作客戶遍及王品、麥當勞、四大超商等知名廠商，也和台積電等指標型企業合作員工福利發放。

防疫無接觸意識高漲，加上永續ESG浪潮推波助瀾，電子票券市場逐年成長，根據統計，有9成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的3大優勢為便利、環保、選擇多。

即將邁入年底，各大企業人資與福委加緊籌備尾牙，宜睿智慧自2010年起致力以員工福利為核心，為企業提供多元電子票券解決方案。宜睿智慧指出，企業端導入宜睿智慧福利即享券後，不再需要耗費大量時間與人力進行贈品挑選、採購與清點管理，一鍵即可完成員工福利發送。

統計至今年，宜睿智慧合作通路超過一百家，累計票券發行量衝破億張，節省紙張數量相當於26.5座101高度，未來會將功能升級與通路拓展列入兩大發展重點。

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以員工福利來說，宜睿智慧表示，電子票券除了單一商品、多選一與多選多三種產品模式外，更首創推出「品牌自選 + 面額任用」新功能，從消費通路到商品選擇都能賦予員工客製化彈性方案，大幅降低每逢三節與尾牙後的員工禮品轉賣潮。

宜睿智慧也在10月攜手外送平台Uber Eats，正式完善外送通路布局，結合員工福利與餐飲美食外送、居家自煮需求，在現今企業動態遠距辦公的營運模式下，員工將可透過Edered福利即享券完成Uber Eats一鍵下訂餐點美食與生鮮雜貨外送。（編輯：張均懋）1111028