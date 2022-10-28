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研華第3季每股賺4.1元創新高 看淡明年上半年動能

2022/10/28 18:29
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（中央社記者吳家豪台北28日電）工業電腦龍頭研華今天公布第3季財報，受惠歐美智慧醫療、通訊設備、博弈等專案需求強勁，每股盈餘達新台幣4.1元，創單季新高。但因為面臨高通膨及景氣下行挑戰，研華預期明年上半年營收動能恐趨緩。

研華今年第3季合併營收達186.14億元，季增11%，年增20%；稅後淨利為31.84億元，季增30%，年增40%；每股盈餘4.1元。儘管全球景氣趨緩，研華第3季營收及獲利仍創歷年最佳成績。

累計研華今年前3季合併營收515.58億元，年增20%；稅後淨利82.14億元，年增37%；前3季每股盈餘10.59元。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，隨北美及歐洲市場商業活動回歸正常，智慧醫療、通訊設備、博弈等專案需求強勁；東北亞及台灣市場客戶擴大布局，帶動智慧製造及IEM（網路設備管理）設備加速成長。

在供應鏈方面，陳清熙指出，因物料短缺平緩、海運運輸時間改善，訂單滿足率穩健提升，研華第3季整體營運締造新猷；但中國市場受封控及經銷商庫存調節等影響，接單狀況持續疲弱。累計研華前3季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.07，趨近歷史平均1.08。

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展望未來景氣，陳清熙說，全球經濟面臨高通膨與景氣下行的嚴峻挑戰，明年上半年營收動能恐趨緩。但全球能源轉型與淨零政策蔚為趨勢，工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市、基礎建設等剛性需求仍穩健成長，研華已有完備的解決方案與在地技術團隊迎接產業新契機。

此外，研華內部同步啟動因應計畫，加強對訂單掌握並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低。（編輯：趙蔚蘭）1111028

陳清熙
研華第3季營收挑戰新高 全年估增雙位數 研華上半年營運創高 接單狀況回歸常態
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