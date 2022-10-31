港府公布虛擬資產發展政策 就零售買賣作諮詢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港31日電）香港政府今天公布虛擬資產在本地發展的政策宣言，強調對虛擬資產發展持開放態度，但會訂定規限，證監會將就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。

港府表示，香港是國際金融中心，對全球從事虛擬資產業務的創新人員持開放和兼融態度，政府現正與金融監管機構締造便利環境，促進香港虛擬資產行業可持續和負責任地發展。

但港府強調：「我們會適時訂出所需規限，按照國際標準緩減實際和潛在風險，讓虛擬資產創新能夠在香港以可持續方式蓬勃發展。」

在監管方面，港府表示，會透過一致、明確和清晰的監管框架，有助奠定穩固的基礎，以迎接由全球虛擬資產急速發展所帶來的金融創新和科技發展。

據公布，港府正加緊籌備新虛擬資產服務提供者的發牌制度，並樂意聯繫全球虛擬資產業界，邀請有關交易所在港開拓商機。

相關政策宣言表示，證券及期貨事務監察委員會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢，對於可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態度。

港府和監管機構也正研究推出相關試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，並嘗試把有關技術進一步應用於金融市場。這些試驗計劃包括為今年香港金融科技周發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化及數碼港元。

香港明報27日引述外媒報導，香港計劃將零售加密貨幣交易合法化，擬最快明年3月實施。監管機構正尋求容許較大型的代幣上市，但不限於比特幣或以太幣等特定代幣。

報導指出，目前香港只允許擁有至少100萬美元（約新台幣3219萬元）流動資產的專業投資者，進行加密資產交易。（編輯：陳沛冰）1111031