數位部攜手電信業 促5G智慧應用達70件

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（中央社記者蘇思云台北31日電）數位部積極鼓勵電信業者，跨域打造不同的5G垂直場域應用。數位部長唐鳳表示，智慧醫療、智慧交通、智慧製造、智慧娛樂獲得補助及申請中的各類型垂直場域應用服務案件目前達到70件。

數位發展部今天在台南市國立成功大學學生活動中心前廣場，與電信業者共同舉辦「『5G創未來 跨越新時代』5G垂直場域體驗週」活動，內容包含5G智慧娛樂、智慧製造及智慧醫療等體驗。

唐鳳透過影片致詞時表示，自2020年完成首波5G頻譜釋照後，政府就跟行動業者協力，於戰略需求最為迫切的大眾交通樞紐，如機場、港口、高鐵、捷運、火車站、高速公路、大型展演場所、棒球場等區域，積極強化5G網路建設，帶頭促進5G應用服務發展。

唐鳳指出，透過前瞻計畫，從2021年到2022年第3季為止，業者已加速加量建設5G基地台超過1萬台，並有業者電波人口涵蓋率達96%；智慧醫療、智慧交通、智慧製造、智慧娛樂獲得補助及申請中的各類型垂直場域應用服務案件達到70件。

唐鳳指出，為打造產業數位科技應用及韌性服務環境，數位部促進產業跨域整合應用，積極鼓勵電信業者跨域合作，以5G專網垂直應用場域試煉，加速推廣數位應用至各行各業。

唐鳳表示，近年來，電信業者在台南市積極布建5G網路基礎建設，打造5G垂直場域於教育、製造業、倉儲及展演等不同領域，藉由5G專網促成各種創新服務，加速產業、政府、社會與經濟的數位轉型。

三大電信業者分別在會場展示5G元宇宙虛實整合、5G AI影像檢測、5G緊急救護、5G智慧製造等多項5G創新應用。

例如中華電信5G元宇宙虛實整合，透過「4D影像拍攝技術」模擬世足賽現場，民眾可化身為足球場上的守門員，使用手機或平板操作虛擬場景，體驗虛實整合的智慧娛樂應用。

台灣大哥大5G智慧製造解決方案，以擴增實境（AR）加上AI人工智慧技術，及雲守護安控公司的人體骨幹分析，讓工廠在確保人員操作流程並落實標準作業上，可透過AR建立維修作業程序、設備巡檢及教育訓練等工作。

遠傳電信則是透過5G遠距診療平台與急診系統整合，與醫院急診室即時連線，強化緊急救護機制，提升急診醫療量能品質。另外，會場也展示5G智慧工廠作業情境，現場運行自動搬運車（AGV）。（編輯：趙蔚蘭）1111031