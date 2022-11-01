美股皆墨 法人：中小型個股短期區間震盪

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（中央社記者賴言曦台北1日電）市場觀望美國聯準會（Fed）關鍵決策之際，美國4大指數10月31日皆墨，法人認為，台股相較美股呈現落後補漲，先行反映的中小型個股短期可能面臨區間震盪。

美股10月31日收黑，道瓊工業指數下跌128.85點或0.39%，收32732.95點；標準普爾指數下挫29.08點或0.75%，收3871.98點；那斯達克指數挫跌114.31點或1.03%，收10988.15點；費城半導體指數重跌49.20點或2.02%，收2384.45點。

美國聯準會FOMC利率決策會議將於11月3日召開，市場大多預期美國聯準會將再升息3碼（1碼為0.25的百分點）；本週美國也將公布10月非農就業報告，預計將左右市場對12月14日的貨幣政策會議的升息預期。

台股產業動態方面，包含盛群、世界先進、中光電、愛普、亞都麗緻、中華電、普鴻、環球晶等上市公司都將舉辦法人說明會，釋出對產業現況與未來展望的看法。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時指出，雖然美股週一小幅回檔，過去領先大盤反彈的中小型電子個股可能會面臨震盪，由於台股尚未觸及波段反彈幅度，因此指數短線震盪仍有望繼續保持攻堅。（編輯：張均懋）1111101