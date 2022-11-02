工研院：台灣IC業產值2023年挑戰5兆元 成長6.1%

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（中央社記者張建中新竹2日電）工研院產科國際所預估，台灣今年IC產業產值將達新台幣4.7兆元，成長15.6%，2023年可望進一步挑戰5兆元關卡，再成長6.1%。

工研院今天舉辦眺望2023產業發展趨勢研討會，產科國際所經理范哲豪表示，今年半導體產業非常受到關注，好壞消息都有。全球經濟雖然有紛擾，仍有創新商品釋放，包括5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）。

產科國際所盤點今年半導體業重要議題，包括疫情改變工作、生活型態；通膨問題影響整體經濟，讓購買力下降；電動自駕車發展方向與元宇宙商機受到關注；應用產品持續更新，帶動對先進製程製程、先進封裝等半導體技術強力需求；企業永續發展也是熱門議題。

范哲豪說，地緣政治盛行，各國補貼政策紛紛出爐，希望積極發展半導體自主，8月之後美國一些管制措施，將影響全球半導體供應鏈發展方向。

范哲豪表示，全球半導體業今年產值將約6185億美元，成長4%，預期2023年恐將衰退3.6%，滑落至5964億美元。

台灣IC產業今年產值將達新台幣4.7兆元，成長15.6%，將連續3年成長兩位數百分比水準，預期2023年可望進一步挑戰5兆元關卡，將再成長6.1%。范哲豪指出，先進製程與車用晶片是台灣半導體業成長的主要動能。（編輯：翟思嘉）1111102