半導體去台化？黃崇仁：搬到美國優勢不一定在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁今天表示，台灣半導體產業有競爭優勢，「不是搬到美國，優勢就可以存在」，未來如何保存台灣半導體產業的競爭力，會是關鍵，台灣未來也有條件把半導體技術輸出。

智慧防救災論壇下午在台北市電腦公會舉辦，黃崇仁以台灣物聯網產業技術協會理事長身分受邀出席，會中接受媒體採訪。

談到美國對中國採取晶片禁令及「台版晶片法案」可能性，黃崇仁指出，美國晶片法令專門針對中國，「再有一個晶片法，會更複雜」。

對於半導體去台化議題，黃崇仁表示，台灣半導體產業能夠在世界上領先並擁有「護國神山」，主要是工程師素質佳、成本相對低、CP值非常高，比美國便宜，且晶片出售是國際價格，如此「台積電可以一直賺錢」，並且把賺到的錢再持續投資先進製程。

他指出，台灣擁有這些條件促成半導體產業的優勢，包括台灣的工程師素質高、產業國際化、成本相對低廉、政府支持建廠等條件支撐，若沒有這些條件，「不是搬到美國，優勢就可以存在」。

黃崇仁表示，未來如何保存台灣半導體產業的競爭力，將是關鍵，例如透過半導體學院延續培養工程師的高素質。他也建議，政府可持續提供土地、能源、水、環保等資源協助，目前產業關注在於水電能否穩定供應，此外稅務法規也可以有所突破。

台積電美國亞利桑那州廠將於12月辦理首批機台設備到廠典禮，備受各界矚目。

黃崇仁說，美國還是全球最大半導體產業國家，在IC設計和設備製造部分具有競爭力，但是在晶圓製造環節，台灣具有領先地位，台灣有贏的條件，「不是隨便就可以被拿走」。

他表示，半導體投資「不是錢丟下去就有」，台積電也經歷超過30年的發展，以前日本半導體很強，但台灣已經超越，現在全球國家若要做半導體，「也是找台灣、不是找美國」，台灣未來也有條件把半導體技術輸出。

對於美國有意拉攏日本聯手布局半導體，黃崇仁舉例，日本索尼（Sony）仍是與台積電合作，日本熊本廠製程就是台積電先進的技術，「還是不能沒有台灣」；他說，美國拉攏日本布局半導體，也是區域整合的考量，他對台灣半導體產業有信心。（編輯：翟思嘉）1111102