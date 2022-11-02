台新金還持有彰銀5.1億股 林維俊：隨時準備可出售

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（中央社記者謝方娪台北2日電）台新金透過發行交換債、發行己種交換特別股、鉅額盤後交易等管道處分彰銀持股，台新金總經理林維俊今天表示，截至目前台新金帳上還有約5.1億彰銀持股，隨時準備可出售。

台新金今天下午舉行今年第3季線上營運說明會，林維俊表示，全球市場持續受整體經濟持續衰退、通膨壓力加劇等諸多干擾因素影響，台新金前3季累計稅後淨利近新台幣83億元、年減53%，每股盈餘（EPS）0.58元，年化股東權益報酬率6.06%，每股淨值12.27元。

林維俊說明，台新金獲利除了受大環境影響外，還受到去年併購保德信人壽（現在的台新人壽）後續衍生評價變動及因啟動彰銀處分導致相關會計處理變動的影響；若排除一次性影響，獲利年減幅將縮小至3成內，與主要同業相當。

觀察資本結構與授信資產品質，台新金、台新銀行、台新人壽及台新證券第3季資本適足率分別為132.4%、14.2%、422%及316%，資本結構持續穩健，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13%及1001.1%，授信資產品質維持良好。

有法人關注法金放款動能，台新銀行主管表示，今年到第3季為止，法金放款在不同客群都有蠻不錯的成長率，不過，展望第4季，因地緣政治、通膨、消費動能等不確定因素越來越高，法金放款將相對保守。

台新銀行預估，在全年展望上，因法金放款前3季有不錯成長率，全年平均可望維持在高個位數成長率。

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美元放款方面，因美元借款成本越來越高，台新銀行主管認為，在客戶考量借款成本及未來經濟不確定因素下，第4季美元放款成長會相對趨緩、銀行會相對謹慎，估計會有適度成長，但不會出現雙位數成長率。

至於台新金處分彰銀持股進度，林維俊談到，截至目前為止，排除為發行交換債及特別股提撥至集保保管專戶的彰銀持股不計，還在台新金帳上隨時準備可出售的彰銀股份還有約5.1億股。（編輯：潘羿菁）1111102