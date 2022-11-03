精測10月營收月減6.7% 南電創單月新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）測試介面廠中華精測今天下午公布10月自結合併營收新台幣4.2億元，月減6.7%。IC載板大廠南電10月自結營收60.05億元，創歷史單月新高。

半導體測試介面和晶片載板廠陸續公布10月營收，精測10月自結合併營收4.2億元，月減6.7%，年減4.15%，累計今年前10月自結合併營收36.63億元，較去年同期34.07億元增加7.5%。

精測日前法人說明會中預期，第4季營運會辛苦，探針卡占比續下滑，明年第1季營運最辛苦，但明年第2季營收和毛利率可望回升，明年探針卡營收占比有機會超過2021年的40%，目前並沒有縮減資本支出規劃。

南電自結10月合併營收60.05億元，月增1.66%，年增17.7%，創歷史單月新高，累計今年前10月自結合併營收529.48億元，較去年同期425.57億元成長24.42%。

展望明年ABF載板市況，外資法人多半預期，明年ABF載板訂單能見度不佳，主要客戶持續砍單，明年底可能會出現供過於求的狀況。

南電先前表示，持續擴建高階IC載板產能，樹林廠ABF載板第一期擴建提前至第3季投產；中國昆山廠ABF載板第二期擴建也提前至第3季投產；至於樹林廠ABF載板第二期擴建，將依計畫維持在2024年第1季投產。（編輯：楊蘭軒）1111103