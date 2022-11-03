橘子前3季獲利年增39% 每股賺7.19元
2022/11/3 18:08
（中央社記者韓婷婷台北3日電）橘子集團公布第3季營收新台幣34億元，季增40%、年減4%。單季每股盈餘（EPS）2.81元，季增99%，年增14%；累計前3季EPS 7.19元，年增39%。
橘子第3季合併營收34億元，受惠暑期旺季及主力遊戲產品改版挹注，季增40%；惟去年同期手遊新作甫上市墊高基期，導致年減4%。第3季營業毛利14.5億元，季增52%，年減3%；營業利益6.5億元，季增136%，年增1%；稅後淨利4.9億元，季增99%，年增14%，單季EPS為2.81元。
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橘子累計前3季合併營收92.3億元，年增2%；營業毛利40億元，年增12%；營業利益17.1億元，年增34%，前3季營業毛利及營業利益皆為歷史新高；歸屬母公司業主稅後淨利12.6億元，年增39%，每股盈餘EPS 7.19元。
橘子表示，第3季遊戲事業表現穩健，亦帶動港澳市場及樂點GASH雙位數成長。主力產品「天堂M」於第4季接連啟動雙月改版及台版獨家活動、年底將推出上市五週年慶等活動；「新楓之谷」年度重點企劃「星夜馬戲團」預計於11月上線，期盼鞏固營收動能。（編輯：楊蘭軒）1111103
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