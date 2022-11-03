達方前3季每股賺3.12元 第4季審慎看待

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）達方電子今天舉行法人說明會，並公布第3季每股盈餘（EPS）1.21元，為4年來單季新高；累計前3季EPS為3.12元，年增7.22%。展望第4季，達方表示，通膨與地緣衝突等影響下，審慎看待營運表現。

達方今年第3季合併營收新台幣75.7億元，較上季略減2.3%。歸屬母公司稅後淨利3.39億元，季成長18.3%。稅後每股盈餘1.21元。前3季合併營收227.4億元，年成長11%。稅後淨利8.73億元，每股盈餘3.12元，優於去年同期的2.91元。

達方表示，第3季營運因通膨與升息等總體環境因素干擾終端消費需求，影響鍵盤產品與元件產品的出貨動能。

不過，以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業，在E-Bike需求依舊強勁與策略聯盟開展下，業績成長顯著，營收較去年同期成長5成以上，營收貢獻比重近5成。整體獲利在規模經濟效益增長下，亦同步提升。

展望第4季，達方表示，全球持續面對通膨與地緣衝突等變數，影響終端消費需求，審慎看待第4季的營運表現。但以長期而言，在E-Bike成長動能成形與IT需求終將逐漸恢復下，樂觀看待營運表現。

達方指出，將以集團事業精實穩健，做強做大；策略聯盟，優勢互補，持續展現積極布局IT與綠能產業的綜效。（編輯：楊蘭軒）1111103