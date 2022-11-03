南電前3季獲利賺贏去年全年 累計每股賺22.08元
2022/11/3 19:34
（中央社記者鍾榮峰台北3日電）IC載板大廠南電今天公布前3季獲利新台幣142.65億元，不僅較去年同期倍增，更賺贏去年全年，也超過歷年全年獲利，前3季每股基本純益22.08元。
南電第3季合併營收171.95億元，較第2季151.86億元成長13.23%，創歷史單季新高，第3季合併毛利率首次突破4成，達40.76%，季增1.6個百分點，單季合併營業利益64.46億元，營益率37.49%，創單季新高。
南電第3季稅後獲利55.17億元，較第2季48.64億元成長13.4%，創單季新高，每股基本純益8.54元，優於第2季。
累計今年前3季南電合併營收469.43億元，較去年同期374.54億元成長25.33%，也創歷史同期新高，前3季合併毛利率39.08%，較去年同期26.64%增加12.4個百分點，前3季合併營業利益166.15億元，營益率35.39%，較去年同期22.66%增加12.7個百分點。
南電前3季累計稅後獲利142.65億元，不僅較去年同期70.27億元大增103%，也賺贏去年全年，更超過歷年全年，前3季每股基本純益22.08元，優於去年同期EPS 10.88元。
南電將於10日舉行法人說明會，市場高度關注ABF載板市場供需狀況。
南電先前法說會中重申，持續擴建高階IC載板產能，樹林廠ABF載板第一期擴建提前至第3季投產；中國昆山廠ABF載板第二期擴建也提前至第3季投產；至於樹林廠ABF載板第二期擴建，將依計畫維持在2024年第1季投產。（編輯：潘羿菁）1111103
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