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北市建案喊「單月銷售5成」廣告不實 公平會開罰百萬

2022/11/4 11:52（11/4 14:04 更新）
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台北市松山區「筑丰敦匯」建案於自由時報電子報刊載內容，遭公平會認定廣告不實。（圖取自公平會網頁ftc.gov.tw）
台北市松山區「筑丰敦匯」建案於自由時報電子報刊載內容，遭公平會認定廣告不實。（圖取自公平會網頁ftc.gov.tw）
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）筑丰興業及大元廣告銷售台北市松山區「筑丰敦匯」建案時，營造建案熱銷假象，構成廣告不實行為，公平會委員會議因此處筑丰興業公司及大元廣告公司各新台幣50萬元罰鍰。

筑丰興業及大元廣告銷售台北市松山區「筑丰敦匯」建案時，於自由時報電子報110年8月5日熱門新訊的房市焦點刊載「三級警戒前就已經衝刺一波買氣的『筑丰敦匯』……短短一個月即銷售5成以上」、「即便6、7月碰上疫情三級警戒的『筑丰敦匯』也悄悄突破7成」等內容。

不過公平會指出，「筑丰敦匯」建案規劃78戶，大元廣告公司受託銷售36戶，至110年7月累計雖簽訂27戶購屋預約單，但開賣1個月期間所簽訂的20戶，扣除放棄預約權利者，實際上只有銷售10戶，占可銷售戶數的27.78%，到同年6至7月累計也才銷售19戶，占可銷售戶數的52.78%，與廣告宣稱「銷售5成」、「突破7成」不符。

也因此，公平會認為，筑丰興業及大元廣告銷售「筑丰敦匯」建案廣告，就足以影響交易決定的銷售數量為虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，並於2日委員會議通過各處筑丰興業及大元廣告50萬元罰鍰。

公平會表示，消費者選購房屋時，如果看到建案廣告宣稱熱銷、即將完銷，易激起「不買就來不及」的緊張感，進而倉促決定購屋，但若建案廣告營造的熱銷僅是假象，就有違反公平交易法的疑慮。

公平會表示，消費者簽署購屋預約單，後來放棄預約，該特定戶就是未銷售的狀態；如果業者以購屋預約單計算銷售實績，應扣除已放棄預約權利者，避免營造建案熱銷的假象。

公平會也提醒業者，在廣告中既宣稱熱銷幾成，這些資訊不應有不實情事，公平會也會持續嚴格把關，維護不動產交易市場的競爭秩序。（編輯：趙蔚蘭）1111104

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