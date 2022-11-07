億光告侵權 特力屋：與供應商均簽訂不侵權保證

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（中央社記者江明晏台北4日電）針對億光電子控告侵權，特力屋回應，業務性質為商品通路，本身並不從事商品製造，對億光專利內容並不知悉，且與供應商均簽訂不侵害專利權保證，盼釐清事實保障自身合法權益。

億光電子工業今天發布新聞稿，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋、展晟照明及中國電器所販賣燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光台灣專利。

億光指出，特力屋、展晟照明及中國電器侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264，並向被告請求損害賠償新台幣3億元及立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

特力屋今天發布聲明回應，特力屋為家庭用品及修繕器具的販售賣場，業務性質為商品通路，本身並不從事商品製造，貨源均仰賴供應商提供（包括自有品牌商品在內），與供應商均簽訂不侵害專利權保證，本次億光電子聲稱其專利受到侵害爭議，對特力屋本身營運不會造成任何影響。

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特力屋強調，一向致力保障他人合法智慧財產權，也不願介入他人間的專利爭議，特力屋非但對億光電子的專利內容並不知悉，且供應商在交貨時，相關被指稱侵權的結構已封裝於商品內，在不破壞商品的情況下，無從得知其構造，因此特力屋並無任何侵害他人專利權的故意存在。

特力屋說，將持續以謹慎態度處理本件專利爭議，希望釐清事實同時保障自身合法權益。（編輯：黃國倫）1111107