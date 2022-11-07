第20屆金擘獎18日頒發 財部為民間團隊祭2大新獎勵

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（中央社記者張璦台北7日電）財政部今天公告第20屆民間參與公共建設「金擘獎」得獎名單，新北市政府衛生局以土城醫院BOT案拿下政府團隊特優獎，將於18日頒獎；同時，官員指出，這次針對民間團隊獎，新增申請保證金、營運權利金減收等2大實質獎勵。

財政部推動促參司今天召開例行記者會指出，金擘獎頒獎典禮將於18日在台北國際會議中心舉行，檢視得獎名單，包括政府團隊獎4件及民間團隊獎6件，共10件脫穎而出，並由評選委員選出創新獎1件及公益獎3件。

推動促參司官員表示，今年新北市政府衛生局以土城醫院BOT案，奪下政府團隊特優獎，中國醫藥大學附設醫院以台南市立安南醫院BOT案，拿下民間團隊特優獎，另外，長庚醫療財團法人獲得民間團隊獎優等獎及公益獎，都是本屆大贏家。

推動促參司官員指出，本屆金擘獎擴大民間團隊獎勵方式，包括主辦機關可給予獲獎民間團隊成員申請保證金減收優惠，以及民間機構可與主辦機關協商減收得獎案件的營運權利金、以5%為上限。

推動促參司官員表示，獎勵期間從得獎名單公布的隔年1月1日起，獲得特優者獎勵期間3年，優等獎勵期間2年，佳等獎勵期間1年。

促參法自民國89年2月9日公布施行至今年屆滿22年，累計促參案件逾1500件，吸引民間投資超過新台幣9000億元。

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同時，促參法修正草案可望於近期獲立法院3讀通過，這次修法條文達20條，修正幅度為歷年之最，通過後堪稱「促參2.0版」，預期將引進更多的民間技術與資金，加速國內公共建設辦理及公共服務提供，可謂促參新紀元的開端。

推動促參司官員指出，今年恰逢第20屆金擘獎，且促參法2.0有望施行，為擴大宣傳促參案件效益，財政部推出「金擘促參．共好臺灣」系列活動，將於14日開跑，目前已超過600人報名，歡迎各界共同參與。（編輯：林興盟）1111107