工業電腦廠10月營收 研華、樺漢創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠研華今天公布10月合併營收約新台幣57.36億元，月減10.51%，年增14.46%，創歷年同期新高。樺漢10月自結合併營收約105.28億元，月減11.8%，年增31.6%，也改寫同期新高。

融程電10月合併營收達1.97億元，月減27.2%，但年增8.5%。神基10月合併營收約27.94億元，月減10.99%，年增13.53%。

研華發布新聞稿說明，10月營收以區域別來看，以歐洲及日本兩地的市場表現最佳，營收分別年增5%及25%；北美、中國、台灣及新興市場因去年基期較高及客戶拉貨轉趨保守，10月營收呈現小幅年減。

事業群表現方面，研華10月以應用電腦事業群表現最佳，營收年增33%；工業物聯網事業群及嵌入式物聯網平台事業群10月營收年增個位數百分比。

樺漢表示，3大事業體10月營收成長率分別為工控設計年增38%、系統整合年增51.1%、品牌通路年增9.1%，受惠於主要客戶保持良好的訂單出貨需求，以及各國邊境陸續解封，帶動料況供應及物流交通等穩定順暢。

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另外，融程電指出，第3季營業利益率達20.8%，創單季歷史新高。歐美市場的客戶保持良好拉貨力道，融程電持續開發新領域應用，訂單能見度至明年且優於往年平均，預期全年毛利率將維持高檔水準。

從市場需求來看，融程電表示，新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁，隨著缺料問題逐步緩解，目前針對交貨訂單積極備料趕貨，加上美元升值帶來匯兌收益，看好第4季毛利率表現。（編輯：楊凱翔）1111107