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王品淡季不淡 10月營收寫同期新高

2022/11/8 16:57
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（中央社記者江明晏台北8日電）連鎖餐飲龍頭王品集團公布10月自結營收，兩岸合併營收新台幣17.2億元，創同期歷史新高，月增7.87%、年增5.14%，已連續5個月正成長。

其中，台灣事業群營收13億元，改寫單月次高紀錄，月增10.84%、年增31.38%，大陸事業群持續復甦中，營收4.2億元，年減19.81%。

累計前10月，王品集團營收149.9億元，年增8.91%，其中台灣事業群累計營收已突破百億元大關，來到110.1億元。

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王品分析台灣事業群2022年業績，除了4至6月受本土疫情影響外，其餘月份均突破10億元營收，10月更是淡季不淡，締造單月13億元的營收佳績，相較去年同期有五倍券挹注的高基期，今年仍大增1.9億元，表現更勝去年。

迎接冬日鍋物旺季，王品集團表示，於10月新開3家火鍋店，截至10月底，王品集團旗下已有7個鍋物品牌、134家分店，從客單價150元的即食小火鍋，到客單價近千元的麻辣鍋品牌，低、中、高價位全面布局，有望帶動一波營收成長。王品集團也在鍋物零售商品多著墨，助攻第4季業績表現。（編輯：楊凱翔）1111108

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