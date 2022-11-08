金管會與歐簽備忘錄 盼期交所取得國際集中結算認可

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（中央社記者謝方娪台北8日電）為吸引國外金融機構參與台灣集中結算，金管會與歐洲證券及市場管理局（ESMA）簽署備忘錄，將針對期交所申請ESMA認可為第三國合格集中結算機構（QCCP）一事建立跨國監理合作協議。

為吸引國外金融機構參與台灣集中結算，金管會積極推動台灣期貨交易所申請國外主管機關認可為第三國合格集中結算機構。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會說明，金管會已與歐洲證券及市場管理局簽署瞭解備忘錄，針對期交所申請ESMA認可為QCCP一事建立跨國監理合作協議。

張子敏表示，金管會今年10月與ESMA簽署備忘錄，可促進台灣與歐盟金融監管機關相互合作關係及強化雙邊合作承諾，此一里程碑將有效深化金管會與ESMA的跨國監管合作，且有助ESMA後續對期交所QCCP申請案的認可。

張子敏進一步指出，屆時歐盟金融機構透過期交所進行結算，消除交割風險，可因此享有優惠資本計提，有效提升歐盟金融機構資金效率，可望提高外資參與台灣金融市場的意願及市場信心。

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此外，期交所已在今年9月19日取得美國商品期貨交易委員會核發的QCCP暫時性認可資格，暫時性認可期間至2023年9月止；另依澳洲金融監理署規定，因期交所已取得金管會認可資格，澳洲金融機構可自行認可期交所為QCCP。

根據證期局統計，今年前9月整體市場IRS（利率交換）交易量達新台幣5.1兆元，不過都在國外進行交割，金管會推動期交所取得國際合格集中結算機構資格認可，即是盼吸引外資金融機構參與台灣集中結算，將手續費商機留在台灣。（編輯：楊凱翔）1111108