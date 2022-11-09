台灣大布局行動遊戲產業 奪英雄聯盟台灣代理權

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（中央社記者江明晏台北9日電）為爭取遊戲電競商機，台灣大哥大積極布局行動遊戲產業，今天宣布再取得全球超過1.8億玩家的多人線上遊戲「英雄聯盟」台灣代理權，將於2023年1月起正式代理。

這是繼引進代理Riot Games「符文大地傳說」、VALORANT 特戰英豪與「英雄聯盟:激鬥峽谷」後，台灣大哥大所代理的第4款Riot Games遊戲。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，台灣大哥大代理遊戲以長線策略為主，代理「英雄聯盟」這款全球高人氣的遊戲，是台灣大深耕遊戲產業的里程碑，更是台灣大推廣國內電競的一大步，將整合所有代理遊戲與集團既有資源，發揮更大綜效。

Riot Games亞太區董事總經理克雷諾夫（Alex Kraynov）表示，隨著Riot Games進一步專注成為世界上最以玩家為中心的遊戲公司，無論是在遊戲內或遊戲外，為玩家帶來身臨其境、更有意義的體驗。

台灣大哥大將於2023年1月開始代理「英雄聯盟」，除了攜手Riot Games為台灣區玩家帶來與其他營運地區相同的「英雄聯盟」遊戲體驗，更將規劃一系列的線上與實體活動。

另外，台灣大為已代理Riot Games的3款遊戲，致力推廣國內校園與業餘電競賽事，至今主辦及授權舉辦過超過70場校園業餘電競賽事，賽事總參與隊伍突破千隊。（編輯：林淑媛）1111109