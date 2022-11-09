六角第3季獲利年增5倍 前3季賺贏去年

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（中央社記者江明晏台北9日電）全球漸脫離疫情陰影，手搖飲股六角國際今年第3季稅後淨利達1.04億元，年增近5倍，單季獲利超越上半年，重返疫前水準，累計前3季每股賺4.47元，也賺贏去年全年。

六角無畏疫情逆風展店，旗下Chatime日出茶太已在印尼、菲律賓、澳洲、歐美與馬來西亞等國家成為在地領導品牌，並超越百店經濟規模。

六角表示，受惠歐美澳經濟生活逐步恢復正常，澳洲茶太展店規模與同店營收效益顯現，加上集團優化營運管理，繳出今年第3季合併營收11.4億元、營業利益1.12億元、稅後淨利1.04億元，年增率分別為16%、729%與449%，每股稅後盈餘2.3元的成績，單季獲利超越今年上半年，也創下近11個季度新高，營運重返疫情前水準。累計前3季，六角每股純益4.47元，賺贏去年全年3.08元。

六角表示，澳洲子公司Chatime Group近幾年深耕澳洲手搖茶飲市場，今年展店動能強勁，年底總店數預期上看170家，且同店營收表現優異，預計明年店數可望達200家。

六角10月合併營收3.4億元，累計前10月合併營收34.9億元，年增率2%，第4季持續全球擴張展店，預計年底前將達成全球總店數1400家目標。

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而六角旗下杭州瑞里因應中國大陸疫情封城，已進行營運優化管理，目前將損益點降低，獲利轉盈可期；王座國際部分門店完成折舊攤提，隨著台灣經濟生活恢復正常，餐飲需求擴張，營運表現在第3季已獲利。

展望全年，六角表示，隨全球各國邊境管制陸續鬆綁，放寬國際觀光條件，今年全年獲利拚倍增，並將複製澳洲的成功模式，率領澳洲團隊進駐美國成為主要營運幹部，再次進軍美國市場布局，在加盟授權的商業談判不受舊店拘束下，擴展版圖的空間變大，力拚3年內在美國展店150至200店。（編輯：翟思嘉）1111109