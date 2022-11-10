美股收黑 法人：台股應留意通膨數據、升息走向

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（中央社記者賴言曦台北10日電）美國期中選舉結果未明、最新通膨數據即將公布，使美股9日未能延續近日漲勢，4大指數皆墨。法人分析，隨著上市櫃公司將在下週完成財報公布，台股接下來要留意美國通膨數據及後續升息狀況帶來的影響。

美國期中選舉8日投票，共和、民主兩黨在聯邦參議院多數席次之爭呈現膠著；全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）拯救同業FTX的交易告吹，震撼金融界；美國消費者物價指數（CPI）即將公布，華爾街預期，年增率將從9月的8.2%降至7.9%。

美股9日4大指數表現皆墨，道瓊工業指數下跌646.89點或1.95%，收32513.94點；標準普爾500指數下挫79.44點或2.08%，收3748.67點；那斯達克指數挫跌263.02點或2.48%，收10353.18點；費城半導體指數重挫78.57點或3.14%，收2424.82點。

台股產業動態方面，鴻海、華碩、台灣大、中租-KY、華友聯、華榮、川湖、友通等上市公司今天將舉行法人說明會。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，美股9日雖然出現獲利回吐賣壓，但台股漲勢相對落後，目前指數仍在補漲過程。另外，隨著上市櫃公司將在下週完成財報公布，接下來要觀察美國10月CPI數據，及美國聯邦準備理事會11月之後的升息狀況。（編輯：郭無患）1111110