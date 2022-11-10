寶成前10月營收創同期新高 年增14.8%

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（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋廠寶成工業今天公布10月自結合併營收新台幣236.48億元，連續6個月較去年同期正成長，年增率36.7%，主要來自於製鞋業務保持穩健增長。

寶成發布新聞稿指出，累計今年1至10月自結合併營收2282.26億元，創同期新高，較去年同期增加14.8%。

寶成持股51.11%重要子公司裕元工業今年10月自結營收為7.56億美元（約新台幣235.54億元），較去年同期增加22.9%，其中製鞋業務大幅增長61.8%，主因去年同期越南廠區受疫情影響，比較基期較低所致。

累計1至10月，裕元工業自結營收77.09億美元，較去年同期增加9.2%，其中製鞋業務年增33.5%。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際公司，10月自結營收為人民幣17.09億元（約2.56億美元），雖較去年同期減少13.7%，但已連兩個月呈月增趨勢，為今年2月以來單月營收新高。

累計1至10月，寶勝國際自結營收為人民幣161.03億元（約24.16億美元），較去年同期減少19.5%。（編輯：楊蘭軒）1111110