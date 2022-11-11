蔡力行：聯發科4年營收倍增 手機業務成長4倍

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（中央社記者張建中新竹11日電）聯發科執行長蔡力行今天表示，今年營收可望達190億美元，4年來營收倍增，營業淨利也將增加4.5倍；其中，手機業務4年來成長4倍，為主要動能。

聯發科今天於美國舉行海外高峰會，蔡力行說，聯發科營收可望自2019年的80億美元，倍增至今年的190億美元；營業淨利也將自2019年的7億美元，增至40億美元。

蔡力行指出，聯發科手機業務擁有從入門到旗艦的完整解決方案，手機業務在4年間增長約4倍。智慧終端裝置平台產品線廣，4年間業務也增長約1.5倍。

至於電源管理產品，蔡力行說，聯發科一直都有不錯的表現，成長穩定、獲利佳。聯發科2015年併購立錡，從當時的營收到現在成長超過3倍。

蔡力行表示，聯發科持續在高性能表現、高能源使用效率、高連網速率3大領域上努力，推動最新標準及功能，為客戶及消費者創造價值；預計2022年投入約40億美元在先進研發上，過去5年累計投資金額達140億美元。

蔡力行說，聯發科未來將繼續投資於先進系統單晶片（SOC）和運算技術開發，有效地平衡超強性能和智慧功耗，另外還包括關鍵連網技術，如5G、WiFi、藍牙、衛星等技術，驅動未來成長。

蔡力行表示，全球現在處於波動、不確定、複雜和模糊的世界，聯發科不會慢下腳步，將持續耕耘先進科技、產品組合及客戶關係，在變化動態的市場下，將更深的紮根，站穩腳步。

展望未來，蔡力行預期，半導體產業將進入一個「多元成長時代」，到2026年，隨著車用電子、資料中心、儲存裝置等新領域的增長，將可看到一個更平衡的市場面貌，各類別約貢獻10%至12%的比重，波動性較低，市場變得相對穩健。

蔡力行表示，聯發科建立在行動裝置和消費型產品的市場領導地位，目前正朝向多元布局的目標前進，與全球半導體供應鏈及客戶在各類產品深度合作，積極掌握多元成長動能。

蔡力行說，聯發科將繼續投資關鍵技術和深耕客戶合作夥伴關係。期盼4至5年後，聯發科能成為一個更好、更宏大的企業。（編輯：趙蔚蘭）1111111