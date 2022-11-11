台越連鎖品牌合作 經濟部：潛在商機估1.5億

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「2022越南連鎖加盟展」3至5日在越南登場，經濟部商業司率領20家台灣連鎖品牌前往參展。經濟部商業司表示，雙邊業者共簽署9份合作意向書，預計可帶來480萬美元（約新台幣1.5億元）的潛在商機。（中華民國對外貿易發展協會提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年11月11日

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）經濟部商業司近日率領20家台灣連鎖品牌赴越南參展，在3天活動期間共簽署9份合作意向書，預計可帶來480萬美元（約新台幣1.5億元）的潛在商機。

「2022越南連鎖加盟展」3日登場並於5日劃下句點，經濟部商業司率領台灣連鎖品牌前往越南參加這次活動。參展業種包括銀髮輔具、生活服務、美髮美妝、甜品小吃、早午餐、中式料理及手搖飲等。

經濟部商業司表示，在參展及辦理國際媒合活動中，雙邊業者共簽署9份合作意向書，包括台灣銀髮輔具用品品牌「北之特樂銀」與越商Vietcare Solutions；保養品品牌「希莉亞」與越商東南產業的合作。

一些餐飲品牌也有所斬獲，包括素食漢堡品牌「芙格漢堡」與越商Napoli Coffee；餐飲品牌「球客道」與越商Mori Coffee；「炳叔烤玉米」與越商B3B；茶飲品牌「薡茶」與越商Asia Jewelry Solutions；BubbleZ與越商Huy；甜品小吃品牌「千千的虎掌燒」與越商九龍國際餐飲的合作等。

另外，美髮品牌「髮林HairING」表示，透過這次媒合活動與越南加盟主、通路商、美容SPA及醫美診所等領域的策略合作夥伴洽談成果豐碩。

經濟部商業司指出，越南消費者對台灣餐飲、美容及生活服務等品牌好感度高，落地展店極具發展潛力。

經濟部商業司也表示，越南業者對台灣連鎖品牌的產品品質、服務及完整的連鎖體制也展現高度合作興趣，越南企業買主在展覽期間踴躍諮詢，台灣品牌企業將持續與具合作意願的夥伴洽談代理事宜。

經濟部商業司此行也率團拜會當地企業組織，讓台灣連鎖品牌加速了解當地市場訊息並建立人脈。（編輯：陳惠珍）1111111