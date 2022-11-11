中華電參展資訊月 秀5G應用力邀民眾體驗

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（中央社記者江明晏台北11日電）資訊月正式揭開序幕，中華電信今年參與交通部5G智慧交通館，展出「智慧交通」、「智慧港灣」，並於品牌館祭出多項限定加碼優惠，邀請民眾體驗行動、MOD、網路等多元服務。

111年資訊月於10日登場，今年以「數位領航、虛實共融」為主題，於台北世貿一館揭開一連4天的展期，今年也是資訊月睽違2年後重新回歸重啟實體展。

中華電信今年參與交通部5G智慧交通館展出「智慧交通」、「智慧港灣」，展現效率及永續的研發量能，並於品牌館祭出多項限定加碼優惠，同時讓民眾體驗行動應用服務、MOD/Hami Video現場觀影體驗及HiNet光世代網路實測體驗。

中華電並獲頒交通部「5G智慧車路雲服務」服務創新獎，由中華電信總經理郭水義代表受獎。中華電信表示，此次獲獎為台灣邁入5G智慧交通再次注入量能，也加速智慧城市發展的腳步。

瞄準消費者期待資訊展限定優惠的心理，中華電信品牌館展出行動5G應用、匯流影視及上網必備的固網寬頻HiNet光世代等業務，除了讓民眾體驗中華電信網路品質，現場即刻申辦也可以享受展場限定好康加碼優惠。

針對用戶換購手機需求，中華電提供資訊展現場申辦加碼贈送國內通信費500元，申辦精采5G 999元以上方案購機方案，搭配Android指定機型最高現折新台幣2000元，入手5G iPhone 14/14 Plus即贈Hami Point。

各界矚目的卡達世足賽將於11月20日開踢，中華電信MOD、Hami Video新媒體獨家唯一轉播64場全賽事，近期在資訊月現場架設大尺寸電視，讓民眾親臨體驗高畫質賽事轉播的快感。

中華電信表示，不只世足賽，中華電持續於MOD及Hami Video平台直播高畫質賽事，運用領先5G技術與轉播平台進行中華職棒的多視角轉播、UBA大專籃球聯賽的VR及全視角直播，觀眾可自由選擇不同視角收看，沉浸如臨現場的精彩賽事收視體驗。

中華電也端出優惠鼓勵2022世足收視看，即日起訂閱Hami Video金球大禮包暢看運動館150天並使用AR轉播服務，完成登錄有機會將電動車特斯拉開回家，資訊月現場還有3日Hami Video運動館體驗序號供民眾體驗，現場申辦MOD家速方案還可獲專屬加碼超商商品卡優惠。

另外，中華電針對行動業務展出的「AR動滋動」，讓民眾宅在家也可體驗健身教練專屬隨身課程；HiNet光世代則在現場提供民眾進行實際測速體驗。

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因應國境開放、國人出國需求大增，中華電信率先成為台灣唯一提供Apple Watch國際漫遊服務的電信業者，現場提供One Number申租服務並展出Apple Watch，吸引現場人潮不斷。

截至10月底止，中華電行動通信總客戶數達1245.4萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續22個月成長；光世代寬頻用戶數為374.5萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達89.6萬戶；MOD客戶數達204.8萬戶。（編輯：張均懋）1111111