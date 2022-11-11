全球政經劇烈變動 苗豐強提4訴求籲兩岸恢復交流

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全國工業總會11日在台北舉辦第76屆工業節慶祝大會，理事長苗豐強致詞指出，兩岸恢復交流、面對溝通是當務之急。中央社記者裴禛攝 111年11月11日

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（中央社記者謝方娪台北11日電）全國工業總會今天舉行第76屆工業節慶祝大會，工總理事長苗豐強表示，全球政經秩序劇烈變動，地緣政治衝突加劇，面對全球日益動盪與景氣下行趨勢，強化韌性將成為因應挑戰的基調；此外，他也提出4大訴求並呼籲兩岸恢復交流。

苗豐強今天在第76屆工業節慶祝大會致詞表示，總統蔡英文在今年國慶演說中強調要建立具韌性的經濟與產業，自己十分贊同此目標，自己接任工總理事長時，也提出「區域運籌」的呼籲，希望政府與民間共同努力鞏固台灣在產業供應鏈的關鍵地位。

苗豐強表示，工總認為打造具韌性的經濟與產業需4大條件，首先是更加開放的國際市場，台灣產業有意願也有能力參與CPTPP，且願意接受挑戰，期盼台灣努力早日加入CPTPP，對區域產業生態系建設有所貢獻。

第二是穩定低碳的能源供應，苗豐強坦言，按目前政府能源配比規劃，2025年核電廠除役後很難兼顧穩定及低碳需求，為因應全世界天然氣供應不足及零碳能源趨勢，日本和德國等都務實調整能源政策、提高核能比重，以協助達成淨零轉型目標。

苗豐強進一步表示，產業界期待政府務實檢討能源規劃，不預先排除任何能源，以穩定低碳能源供應，協助產業淨零轉型。

第三是平衡完整的產業生態，苗豐強提出，台灣應建立平衡的產業發展環境，政府大力支持高科技發展外，應同時顧及其他產業，持續關切與追蹤產業關切的問題，包括協助各產業進行高值化、去碳化、人才培訓及移工引進等，為此，產業與政府需要持續對話及合作。

第四是和平安全的經營環境，苗豐強表示，和平的經營環境是產業發展的根本，從俄烏戰爭中看到百姓流離失所及經濟嚴重受創，台灣應全力避免走到那一步，且危疑不定的兩岸局勢，更可能影響內外投資意願，不利國家長遠發展。

苗豐強強調，兩岸恢復交流、面對溝通是當務之急，工總在今年白皮書建議「民間先行、政府支持」原則，希望政府委託具公信力與經貿性質的民間組織進行對話，以因應兩岸亟待解決的經貿事務。

苗豐強指出，如今疫情已有效控制，對岸剛確立新一代領導團隊，工總願意在兩岸經貿關係的深厚基礎上，協助兩岸民間和平互動。（編輯：潘羿菁）1111111