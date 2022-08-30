苗豐強：台灣產業有意願、有能力參與CPTPP
（中央社記者鄭鴻達台北30日電）工總理事長苗豐強今天向CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）成員國媒體訪團表示，台灣產業有意願、有能力參與CPTPP，也願接受挑戰，對區域產業生態系建設有所貢獻。
工業總會今天發布新聞稿說明，外交部邀請CPTPP的11個成員國媒體，在8月28日至9月3日期間訪台，今天工總舉辦「工業總會與CPTPP媒體訪問團交流座談會」，由台灣產官學界代表與媒體訪團交流。
苗豐強表示，工總這次邀集台灣重要產業領袖，表達台灣產業有意願、有能力參與CPTPP，台灣產業願意接受挑戰，對區域產業生態系的建設有所貢獻。
苗豐強表示，台灣和CPTPP成員國是關係緊密的經貿夥伴，對CPTPP成員國貿易，更占台灣整體對外貿易額近25%，尤其是日本、新加坡、馬來西亞、越南，都是台灣前十大貿易夥伴。
苗豐強表示，在投資面，台灣對CPTPP國家投資占總投資額達15%，台商對外投資布局時，皆為當地帶來可觀經濟成長，帶動產業升級轉型，並提供更多的就業機會。
苗豐強也表示，在美中貿易戰與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，跨域產業合作提高雙方或多方在全球價值鏈中的參與，尤其台灣的半導體、機能紡織、手工具機械等產業，在全球供應鏈中具重要地位，更彰顯產業合作的價值與重要性。
台灣若加入CPTPP，對會員國各產業的利多為何。苗豐強認為，若是電機電子業，有助提升亞太供應鏈韌性；機械業能協助各會員國製造業，逐步達成節能減碳目標；紡織業能讓會員國採購台灣面料時減免關稅，增加當地出口成衣優勢。
苗豐強說，至於鋼鐵業，能為各會員國發展高附加價值產品產業時做出貢獻；橡膠產業則因台灣業者在終端成品、半成品、合成橡膠原物料面都具有良好品項供應，能讓成員國享零關稅優惠採購相關出口產品。
工總說明，訪團媒體關心，台灣介於美中兩強之間，在加入CPTTP時是否面臨更多的困難、連帶的可能影響，以及台灣的投資能為他們國家帶來甚麼效益等問題。
工總說明，本次媒體訪團成員，來自墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南、秘魯、馬來西亞、汶萊及智利等CPTPP會員國，另也包含美國媒體，此行旨在累積各國輿論支持台灣加入CPTPP之動能。
出席活動的台灣產官學界代表，為台灣機械工業同業公會名譽理事長柯拔希、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣區製衣工業同業公會名譽理事長林瑞岳、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會名譽理事長楊銀明、台灣鋼鐵工業同業公會常務理事黃建智、經濟部國際貿易局副局長李冠志、中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳。（編輯：楊蘭軒）1110830
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